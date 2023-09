RIR apela ao voto dos abstencionistas para eleger um deputado

A candidatura do Reagir Incluir Reciclar (RIR) às eleições da Madeira privilegiou hoje, no terceiro dia da campanha, o contacto direto com a população, apelando ao voto dos abstencionistas para conseguir eleger uma representação na Assembleia Legislativa do arquipélago.