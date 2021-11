Rio segue à frente às 21:00, com 53,05% dos votos - resultados provisórios

O atual líder do PSD e recandidato, Rui Rio, seguia, às 21:00, à frente nas eleições diretas para a liderança do partido, com 53,05% dos votos, enquanto o eurodeputado Paulo Rangel tinha 46,95%, segundo os resultados provisórios.