À entrada para o Conselho Nacional, que decorre em Barcelos (Braga), Rui Rio foi questionado se estaria disponível para aceitar uma proposta subscrita pela maioria das distritais do PSD para que, num prazo máximo de dez dias, se fixe um calendário eleitoral interno.

"Estatutariamente é a Comissão Política Nacional (CPN) que tem de fazer isso, não pode ser de outra maneira, podem entrar na mesa 1001 propostas, mas não têm esse poder, esse poder está do lado da CPN e do presidente do partido. E o presidente do partido quer ouvir, logo tomará a decisão que mais se adequa ao que vai ouvir", afirmou.

Questionado se hoje, no final da reunião, poderá ter esse calendário já definido, Rio respondeu negativamente, remetendo essa definição para uma reunião da direção alargada.

O Conselho Nacional do PSD está reunido hoje, em Barcelos (Braga), para fazer a análise dos resultados das legislativas e debater o modo e o tempo da saída de Rui Rio da liderança do partido.

Na ordem de trabalhos da reunião, marcada para as 16:00, está a aprovação das contas do partido e, num segundo ponto, a "análise dos resultados das eleições legislativas e da situação política e decisão sobre processo eleitoral para os órgãos nacionais do partido".

SMA // MAG

Lusa/fim