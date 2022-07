"Vamos receber com um enorme aplauso Rui Rio e Luís Montenegro", apelou o 'speaker' do Congresso, a anunciar a entrada do presidente e do seu sucessor.

O momento decorreu ao som do hino do partido, "Paz, pão, povo e liberdade", e com os delegados presentes a aplaudir de pé.

Montenegro ergueu os dedos num "V" de vitória, antes de abraçar a militante número dois Conceição Monteiro.

Os trabalhos começaram cerca das 21:54, com quase uma hora de atraso em relação ao inicialmente previsto.

Como habitualmente, é a cor laranja que domina o cenário -- embora tanto Rio como Montenegro tivessem escolhido o azul para a cor das gravatas - com o busto do fundador Francisco Sá Carneiro junto às bandeiras.

O 'slogan' "Portugal em primeiro" está em grande destaque no ecrã e a palavra "social-democracia" lê-se nas duas mesas do palco.

O 40.º Congresso do PSD, a consagração de Luís Montenegro como presidente do partido, decorre até domingo no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, mas inicialmente esteve marcado para o Coliseu da mesma cidade, tendo mudado de local devido às melhores condições do novo espaço que, entretanto, ficou disponível.

Quase 30 anos depois, o PSD volta assim aos congressos no Pavilhão Rosa Mota, mas numa situação bem diferente de 1992, quando Cavaco Silva governava o país com maioria absoluta.

Agora, é o PS que detém a maioria absoluta desde as eleições de 30 de janeiro e o PSD está longe do poder desde 2015.

Neste Congresso, estão inscritos 935 delegados, 203 participantes, e 1.033 observadores, de acordo com dados da secretaria-geral do PSD.

