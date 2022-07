"Sobre ele pesa a responsabilidade de uma tarefa de que eu, melhor do que ninguém, conheço as dificuldades que hoje lhe são inerentes", afirmou Rui Rio, no seu discurso de despedida perante o 40.º Congresso do PSD.

Rio fez votos para que o novo presidente eleito consiga construir uma alternativa social-democrata ao Governo do PS "em nome do partido, mas fundamentalmente em nome do interesse nacional".

"O país tem de estar acima de tudo e os meus votos são para que o Luís Montenegro tenha êxito no serviço a Portugal que agora vai iniciar a partir da liderança da oposição", desejou.

O Congresso aplaudiu de pé a subida ao palco de Rui Rio, ao som do hino "Sou como um rio", que foi o mais tocado durante a sua liderança de 4 anos e meio, que termina este fim de semana.

Rio recordou, na sua última intervenção pública enquanto presidente do partido, que na sua liderança disputou "múltiplas eleições internas e externas".

"Nunca na história da democracia portuguesa houve tantos atos eleitorais concentrados num idêntico período de tempo", sinalizou, agradecendo aos militantes, a "principal força do PSD".

Rio fez também questão de deixar uma palavra de gratidão aos que o acompanharam neste percurso.

"Por isso, faço questão de ser grato, a quem, com coerência e com dignidade, me ajudou lealmente neste caminho que até hoje percorri e que agora atinge o seu final", sublinhou.

O ainda presidente do PSD lembrou também os sociais-democratas que faleceram nos últimos anos, evocando o antigo deputado António Topa e o histórico assessor Zeca Mendonça.

"Dois companheiros - e amigos de muitos de nós - que serviram o PSD com altruísmo e com dedicação. Eles são dois exemplos que não devemos esquecer, porque só quem segue os melhores, está apto a construir o futuro", disse.

