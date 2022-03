No decreto divulgado hoje na Imprensa Oficial do estado, o governador Cláudio Castro assume que a "realidade crítica e singular" eleva os "riscos de confrontos armados e, consequentemente, a majoração das ocorrências de letalidades e lesões corporais graves".

O governador lembrou ainda que estas ações decorrerem da "resistência armada, articulada por organizações criminosas de narcotraficantes" que têm armamento bélico.

Ainda assim, indicou que as polícias têm obrigação de respeitar e proteger a dignidade humana.

Por essa razão, a partir de hoje está previsto o uso de câmaras nos uniformes, viaturas e helicópteros e ainda a promoção de palestras sobre direitos humanos.

Além disso, está previsto o acompanhamento psicológico aos policias e militares.

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado foi o quinto em letalidade policial em 2020. Já a cidade do Rio foi o município brasileiro com os maiores números absolutos de mortes em intervenções policiais, com 415 vítimas.

