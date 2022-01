A informação foi avançada por fonte oficial do PSD, que adiantou que a restante agenda de campanha eleitoral da tarde se mantém.

De manhã, pelas 11:30, estava prevista uma visita ao mercado da Figueira da Foz, iniciativa que foi cancelada.

Depois de realizar o exame médico, o presidente do PSD terá um almoço privado com os candidatos pelo distrito de Coimbra, na Figueira da Foz, ponto onde prestará declarações à comunicação social.

À tarde, mantém-se o contacto com a população e comércio local em Coimbra, pelas 15:00, seguido da habitual sessão temática, desta vez sobre Ambiente, também em Coimbra, com Rui Rio e o vice-presidente do PSD Salvador Malheiro, moderado pela cabeça de lista por Coimbra, Mónica Quintela.

Hoje à tarde, Rio teve de se ausentar por cerca de 40 minutos da sessão temática realizada ao final da tarde em Vila Real por ter começado a sangrar do nariz, mas ainda encerrou o debate com uma curta intervenção.

"Queria pedir desculpa de não poder ter estado todo o tempo, mas começar para aqui a deitar sangue era um 31 e nós não estamos para o 31, estamos mesmo para o 30 de janeiro, e é esse 30 que nós queremos", afirmou Rui Rio, em tom bem-disposto, numa referência à data das eleições legislativas antecipadas.

Rui Rio explicou que começou a sangrar do nariz mal se sentou para assistir à sessão, e que tal já acontecera na quarta-feira, "talvez devido ao frio".

Nos últimos dias, a caravana do PSD tem andado pelos distritos de Castelo Branco, Viseu, Bragança e Vila Real, com as temperaturas nas sessões de final de tarde - realizadas numa tenda transparente, mas aberta - a terem baixado até aos três graus no Fundão.

