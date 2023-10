Ribau Esteves cumpre o sétimo mandato de presidente de câmara, entre os municípios vizinhos de Ílhavo e Aveiro, e anunciou a decisão ao apresentar o programa do Congresso da Comunidade Intermunicipal da Região, a que vai deixar de presidir dia 23.

Falando na sua "saída definitiva da vida autárquica", Ribau Esteves justificou que "a presidência não pode ser eternizada", ao órgão executivo da CIRA, que vai passar a ser presidido pelo seu colega da Murtosa, Joaquim Batista, "após quase 22 anos a presidir à associação de municípios, o que é caso único no país".

A transferência de poderes, acertada logo após as últimas eleições autárquicas, ocorrerá no Conselho Intermunicipal da CIRA, a realizar dia 23, em Ovar, mas antes, dia 13, Ribau Esteves despede-se da Assembleia Intermunicipal.

Será numa sessão extraordinária para debater a estratégia de desenvolvimento territorial a submeter a financiamento do programa Portugal 2030, e que será apresentada ao Congresso da Região de Aveiro.

Quanto ao Congresso da CIRA, que tem início dia 15 com um concerto pela Filarmonia das Beiras no Centro de Artes de Ovar, e que se realiza de dois em dois anos, "vai manter a matriz de 34 anos em comunidade" nas várias formulações jurídicas, desde associação de municípios a área metropolitana, até à atual Comunidade Intermunicipal, tendo por geografia os municípios confinantes com a Ria.

É sobre a Ria e o Baixo Vouga Lagunar que incidem as atenções, com a apresentação dia 16, no Centro de Interpretação do BioRia, do "sistema primário" que está em concurso público para a execução.

No mesmo dia, os congressistas são levados a visitar a obra de construção da ponte-açude do Rio Novo do Príncipe, em execução desde maio e que implica o desvio do curso do Rio Vouga.

Outro momento de destaque do programa é a conferência "Região de Aveiro -- Planos e Projetos", no dia 18, em Albergaria-a-Velha, em que deverão marcar presença o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

Entre outros, deverá ser apresentado um novo quadro de investimentos e explicada "a nova vida" do programa Polis Litoral Ria de Aveiro.

Na véspera, em Oliveira do Bairro, será feito o balanço do que foi feito na Educação pelos 28 agrupamentos, com o programa desenhado para combater o abandono escolar na região e promover o sucesso educativo, debatendo os objetivos com o novo quadro de financiamento.

Sever do Vouga recebe dia 20 uma reunião para discutir o programa da Capital Portuguesa da Cultura 2024.

O Congresso encerra com uma conferência sobre desenvolvimento do território, cuja sessão inicial será presidida pelo novo presidente da CIRA, Joaquim Batista, com um painel dedicado à Floresta, Energia e Empresas e outro sobre Turismo, Ria e Mar.

MSO//LIL

Lusa / Fim