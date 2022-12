Público:

- "Contribuições de imigrantes crescem para 1293 milhões e batem recorde"

- "José Berardo. Colecionador despede-se do 'seu' museu"

- "Trabalho. Semana de quatro dias atrai interesse de 30 empresas"

- "Defesa. Nomeação de Alberto Coelho justificada com ausência de dolo"

- "Justiça. Manuel Pinho continua preso em casa e vai ter de pagar multa"

- "Espanha. Constitucional abre crise ao travar reforma legislativa"

- "China. Serviços de saúde com problemas para travar covid-19"

- "Argentina. Feriado em delírio na receção aos campeões do mundo"

- "Miguel Bastos Araújo. Classificar 30% da Terra como área de conservação é mais fácil do que cumprir essa proteção"

- "Obituário. Terry Hall (1959-2022), a voz poética dos The Specials que deixou canções para guardar"

Jornal de Notícias:

- "Vigilância a bebés nos centros de saúde piora com pandemia"

- "ADN misterioso conduz à absolvição de patrão suspeito de sodomizar e matar ucraniano"

- "Petrogal marca passo. Câmara de Matosinhos indeferiu pedido de demolição. Em causa estudos sobre contaminação dos solos da petrolífera"

- "Natal. Gaming entre as prendas mais desejadas para adultos"

- "Acidente. Recusada formação a ex-motorista de Cabrita"

- "Defesa. Cravinho diz que nomeação foi anterior a investigação"

- "Trabalho. Já há 26 empresas a apoiar semana de quatro dias"

- "Carrazeda. Chuva ainda insuficiente para abastecer população"

- "Taça da Liga. 'Não se dá o devido valor a Pinto da Costa' [Sérgio Conceição]"

- "Ronaldo passa festas no Dubai a caminho da Arábia"

Diário de Notícias:

- "'Risco é real em Portugal'. Investigação alerta para entrada de fugitivos brasileiros"

- "Baixa-Chiado. Metro de Lisboa gasta 1,47 milhões para pôr a funcionar escadas rolantes avariadas há meses"

- "Derrapagem no Hospital de Belém. Cravinho assume que considerou 'adequada' a nomeação de ex-diretor sob suspeita por custos triplicados"

- "Solidariedade. Operadoras de telecomunicações aproveitam o Natal para alertar para a solidão e a importância da saúde mental"

- "Especialistas tranquilos. Covid-19 já é endémica em Portugal e não será problema nesta época de festas"

- "Trabalho. Parlamento aperta o cerco a empresas com precários. Número de desempregados sobe pelo quarto mês consecutivo"

- "Comédia do ano em português. 'O Natal do Bruno Aleixo' estreia-se amanhã"

- "'Best of'. Sete ideias de tecnologia do melhor (ou mais barato) que se viu em 2022"

Inevitável:

- "Eurodeputada socialista envolvida no Qatargate"

- "A revolução da inteligência artificial"

- "Inscritos no Centro de Emprego desaparecem 'por milagre'"

- "Reestruturação do SEF concretiza-se até março, garante ministro"

- "Motorista de Eduardo Cabrita diz que apenas 'cumpriu ordens'"

- "Ucrânia. Zelensky no ponto mais quente da linha da frente"

- "Solar dos Presuntos. Evaristo de um restaurante criou um mundo"

- "Corrupção. Cravinho agiu em 'conformidade' com informação que tinha"

Negócios:

- "Aumento nas portagens em 2023 vai rondar 5%"

- "Escolas de turismo perderam 28% de alunos em cinco anos"

- "Governo muda regra estrutural nos salários da Função Pública"

- "Retalho dá força aos fundos de investimento"

- "Seguros adotam novas regras de contabilidade"

- "Nuno Banza, Presidente do ICNF". 'Se descurarmos o ambiente vamos ser vítimas'"

O Jogo:

- "Conceição chama Otávio e Taremi ao onze no duelo com os galos por um lugar na final four e exige máximo empenho desde o primeiro minuto. 'Não podemos entrar de pijama'"

- "Benfica. Tiago Gouveia renova até 2026"

- "Braga. Salvador no balneário depois da goleada"

- "Sporting. À esquerda Trincão é quem mais ordena"

- "V. Guimarães. Convocatória de Itália faz subir valor de Bamba"

- "Andebol. Dragões queixam-se de arbitragens na Federação Europeia"

- "Taça da Liga. Viseenses nas meias-finais. Jorge Costa: 'Estamos a viver uma fase de sonho'".

Lusa/Fim