A organização do Sónar Lisboa, que se realizou pela primeira vez em abril do ano passado, anunciou hoje, em comunicado, "os primeiros 24 espetáculos num programa que contará com cerca de 50 atuações ao vivo e DJ sets, incluindo, como sempre, sons emergentes e artistas consagrados".

O Pavilhão Carlos Lopes, situado no Parque Eduardo VII, "será o espaço principal e um dos quatro palcos, interiores e exteriores, desta edição, que irá transformar o Parque Eduardo VII num local de celebração do Sónar by Day e Sónar by Night [a programação musical do festival]".

O cartaz "abrange todo o espetro da música eletrónica, da pista de dança aos sons experimentais".

A lista das 24 primeiras confirmações "é encabeçada por três inigualáveis atuações ao vivo: o produtor búlgaro KiNK; o espetáculo A/V de fazer cair o queixo de Max Cooper; e a eletrónica hipnótica e jazzy de WhoMadeWho".

Estão também confirmados "os 'globetrotters' DJ Tennis b2b Carlita (Astra Club) e Acid Pauli, que trarão a sua visão expansiva e emocional da música eletrónica nos seus sets", os "carismáticos DJ Mochakk e Folamour - este último com seu espetáculo A/V", Cinthie, o "nome sensação da Polónia" VTSS, Héctor Oaks e I Hate Models (num espetáculo A/V exclusivo para o Sónar Lisboa.

Os artistas nacionais já confirmados são DJ Nigga Fox, Shaka Lion, Yen Sung, Rui Vargas, Catarina Silva, Francisca Urbano, Luísa, Vil e Sensible Soccers.

A lista de primeiros nomes confirmados fica completa com "dois dos mais celebrados pioneiros do 'dubstep', Skream b2b Mala, "a selva intergeracional de SHERELLE x Kode9", "um dos segredos mais bem guardados do Reino Unido, o DJ irlandês Or:la", Violet e Photonz.

O Sónar tem uma outra vertente, dedicada às tecnologias criativas, Sónar+D, "espaço de troca de ideias, nas quais se desenvolvem colaborações e cocriações".

O espaço que vai acolher o Sónar+D será anunciado "em breve", mas a organização revela que estará "a poucos minutos de distância" do Parque Eduardo VII.

A organização anunciará também "em breve" o programa de palestras, debates e apresentações complementares à programação musical.

Os bilhetes para o Sónar Lisboa 2023 já estão à venda, em www.sonarlisboa.pt.

O festival Sónar realiza-se desde 1994 em Barcelona. A 30.ª edição acontece entre 15 e 17 de junho.

