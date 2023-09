Lisboa, 05 set 2023 (Lusa) -- A reunião de hoje do Conselho de Estado para concluir a análise da situação do país e fazer um balanço da situação internacional começou pelas 15:10, no Palácio de Belém, em Lisboa, com três ausências.

As três ausências são do presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e do conselheiro de Estado António Damásio, disse à Lusa fonte da Presidência da República.

Esta é a 31.ª do órgão político de consulta do Presidente da República realizada nos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado convocou-a com dois pontos na agenda: a conclusão da análise da situação económica, social e política do país iniciada na reunião de julho e um balanço da situação internacional, com foco na guerra na Ucrânia -- onde Marcelo Rebelo de Sousa esteve em agosto -- e na situação económica global.

A reunião de 21 de julho, que durou cerca de quatro horas e meia, terminou sem a divulgação de conclusões, numa noite em que o primeiro-ministro, António Costa, tinha uma deslocação de avião para a Nova Zelândia para assistir à estreia da seleção portuguesa no mundial de futebol feminino.

A meio de agosto, o Presidente da República comunicou que haveria nova reunião do Conselho de Estado no início de setembro para terminar a reunião anterior.

Em declarações a partir do Algarve, onde passou férias, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que na reunião de 21 de julho, após terem falado todos os conselheiros de Estado, "ficou pendente" uma eventual intervenção final do primeiro-ministro, assim como a sua habitual "intervenção de fecho".

