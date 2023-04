De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, as operações de busca e resgate estão a decorrer desde as 07:15, envolvendo 24 operacionais, apoiados por cinco meios, entre os quais uma embarcação da marinha e um salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos.

O alerta para o desaparecimento foi recebido pelas 20:00 de sexta-feira pelo CDOS de Faro e as buscas decorreram durante parte da noite, entre as praias do Barranco e da Ingrina, no concelho de Vila do Bispo, tendo sido interrompidas por falta de condições de visibilidade no local, segundo um comunicado enviado às redações pala Autoidade Marítima Nacional (AMN), na sexta-feira à noite.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos, participaram também "elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, da Estação Salva-vidas de Sagres e dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo. Para o local deslocou-se também uma aeronave da Força Aérea Portuguesa".

"O homem encontrava-se a caminhar, acompanhado por uma pessoa, junto de uma arriba entre a praia do Barranco e a praia da Ingrina, quando terá alegadamente mergulhado para o mar, tendo acabado por desaparecer", de acordo com a mesma nota, que refere ter sido ativado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima para "prestar apoio à pessoa que acompanhava a vítima".

