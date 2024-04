Retomadas buscas para encontrar os dois desaparecidos do naufrágio perto de Troia

As buscas para encontrar os dois desaparecidos no naufrágio de um barco no domingo perto de Troia, Grândola, foram retomadas cerca das 07:30 de hoje, disse à Lusa o porta-voz da Autoridade Marítima Portuguesa (AMN).