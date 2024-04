Resultados finais das municipais na Turquia confirmam vitória da oposição

O Conselho Supremo Eleitoral da Turquia confirmou hoje a vitória do Partido Republicano do Povo (CHP, oposição) nas municipais de domingo, com uma vantagem de pouco mais de dois pontos face ao Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, no poder).