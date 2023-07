O fogo que deflagrou pelas 15:40 no Barranco das Veredas obrigou ao corte, pelas 17:00, da linha ferroviária que liga Lisboa ao Algarve e da Estrada Nacional (EN) 267, que liga São Marcos da Serra ao concelho de Monchique.

De acordo com uma fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, a circulação ferroviária foi restabelecida, mas a EN267 "mantém-se cortada ao trânsito automóvel".

A mesma fonte adiantou que o fogo "continua ativo, mas a ceder aos meios de combate".

Segundos os dados disponíveis no portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 19:45 as chamas estavam a ser combatidas por 249 operacionais, apoiados por 78 veículos e cinco meios aéreos.

