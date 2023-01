Acilino Manuel Branco, responsável do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), disse à Lusa que é necessário que o Governo execute o processo de transferência dos fundos para a compra do material para o voto, em particular da tinta indelével que é usada para marcar os dedos de quem já votou.

"Estamos preocupados com a questão da logística em geral. Tudo está identificado e planeado e já previsto no Orçamento Geral do Estado para 2023, tanto a tinta, como outros materiais", disse à Lusa.

"Com o aumento dos números de eleitores, centros de votação, alteração de leis, mais novas medidas, vai crescer a logística do processo, exigindo mais quantidades de todo o material", acrescentou.

Acilino Manuel Branco referiu-se em particular à aquisição da tinta, "material mais sensível", explicando que se trata de um material que não é fácil de fornecer e que, com base na experiência de eleições anteriores, o Governo decidiu adquirir através de um contrato com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

"Temos um acordo entre o Governo e o PNUD do final do ano passado para transferir o orçamento para o PNUD para fazer o aprovisionamento da tinta, mas o valor total ainda não foi transferido", explicou.

"E sabemos que este processo, devido ao próprio aprovisionamento da tinta pelo PNUD, demora algum tempo, alguns meses. Por isso esperamos que essa fase de execução avance, se complete a transferência e a compra possa avançar", disse.

O ministro das Finanças, Rui Gomes, disse que da sua parte não há qualquer problema e que o dinheiro pode ser transferido quando surgirem pedidos nesse sentido do STAE e do Ministério da Administração Estatal (MAE).

"Estamos preparados para fazer a transferência necessária. Nunca houve problemas no passado e agora também não vai haver", referiu.

Tuya Altarengel, responsável do PNUD em Timor-Leste, confirmou à Lusa que, cumprindo o pedido do Governo timorense, a organização iniciou já em dezembro o processo de aprovisionamento, tendo recebido o pagamento da primeira tranche.

"A segunda tranche está a ser processada, mas já iniciámos o processo e não antecipamos problemas. O calendário para entrega é de quatro a cinco meses e esperamos ter o processo concluído em meados de abril", disse.

"A tinta é um material sensível. Neste caso, como comprámos a tinta para as presidenciais, as especificações são claras. Vamos trazer uma amostra para testagem e depois traremos toda a tinta num avião 'charter' especial", frisou.

As eleições legislativas deste ano deverão ser anunciadas este mês pelo chefe de Estado, José Ramos-Horta, que disse à Lusa estar "inclinado" para a sua realização do escrutínio no mês de maio.

