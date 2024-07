As equipas de resgate encontraram os corpos em diferentes pontos ao longo das margens do rio, onde caíram os autocarros, enquanto procuravam os veículos e as cerca de 50 pessoas que estavam a bordo.

O administrador do governo, Khima Nanda Bhusal, disse que sete corpos foram identificados e os familiares contactados, adiantando que três dos mortos são indianos e os outros quatro são cidadãos nepaleses.

Bhusal indicou ainda que mais quatro corpos foram recuperados do rio, mas ainda não foram identificados.

"Continuaremos a busca enquanto for necessário e não temos planos para desistir. Vamos trabalhar até que todos sejam encontrados", afirmou.

O primeiro corpo foi recuperado no domingo, a cerca de 50 quilómetros de onde os autocarros caíram. Outros corpos foram recuperados perto da fronteira com a Índia.

Dois deles foram encontrados em Tribeni, a mais de 100 quilómetros do local do deslizamento, segundo as autoridades.

Os autocarros, com mais de 50 pessoas, caíram no rio Trishuli, cujo caudal foi aumentado por chuvas contínuas nos últimos dias, enquanto a forte precipitação das monções tornou as águas de um tom castanho escuro que dificulta a localização dos destroços.

Os autocarros seguiam na principal estrada que liga a capital do Nepal ao sul do país quando foram arrastados na sexta-feira de manhã perto de Simaltal, cerca de 120 quilómetros a oeste de Katmandu.

Um terceiro autocarro foi atingido por outra derrocada na sexta-feira de manhã, a pouca distância, na mesma autoestrada.

Segundo as autoridades, o motorista morreu, mas não ficou claro se houve outras vítimas.

A época das monções provoca chuvas torrenciais no Nepal entre junho e setembro, causando frequentemente derrocadas nas montanhas do país dos Himalaias.

O Governo proibiu a circulação de autocarros com passageiros, à noite, nas áreas sob avisos meteorológicos, de acordo com o Ministério da Administração Interna.

