Todos os migrantes parecem gozar de boa saúde, informou a Delegação do governo nas Ilhas Baleares.

O primeiro barco, que transportava 24 pessoas, foi intercetado a cerca de duas milhas náuticas (3,7 quilómetros) da costa às 00:15 (23:15 de terça-feira em Lisboa).

Os outros dois barcos --- um com 23 passageiros e outro com 25 --- foram resgatados à 01:15 (00:15 em Lisboa), a duas e a três milhas (entre 3,7 e 5,6 quilómetros) a sul, respetivamente, de Cabrera.

Desde o início do ano, 18 barcos com imigrantes chegaram às ilhas Baleares, com um total de 384 ocupantes, de acordo com uma contagem da agência de notícias EFE.

Horas antes, cerca de 500 imigrantes de origem magrebina e subsaariana foram resgatados nas costas de Lanzarote, Gran Canaria e El Hierro, situação que fez colapsar novamente os recursos de acolhimento, segundo as autoridades espanholas.

Devido a esta situação, 94 pessoas dormiram na doca de Arrecife, refere o Salvamento Marítimo de Espanha, que fez o resgate de 504 pessoas que viajavam em nove barcos precários, entre elas 13 menores.

Segundo a informação prestada pelo Salvamento Marítimo, o nono barco foi localizado a 122 quilómetros a sudoeste de El Hierro, após a chamada telefónica às 18:30 de terça-feira (hora das Canárias), e nele viajam cerca de 70 pessoas.

Pelas 16:51 (hora das Canárias), chegaram ao porto de Arrecife dois barcos assistidos pela embarcação de resgate Guardamar Polimnia, depois do Salvamento Marítimo ter recebido dois avisos da presença de dois barcos insufláveis localizados a 47 e 72 quilómetros, respetivamente, a nordeste de Lanzarote, nos quais viajavam um total de 97 imigrantes.

A primeira operação ocorreu após uma chamada para o 112 do próprio barco em que viajavam 56 homens, três mulheres e um menor de origem magrebina e subsaariana, e a segunda depois de um navio mercante e o avião de resgate Sasemar 102 terem avistado outro com 37 ocupantes magrebinos, 34 homens e três mulheres.

Todos os resgatados encontram-se bem de saúde, de acordo com o Salvamento Marítimo.

O dispositivo de emergência de Lanzarote, a ilha onde chegaram seis dos barcos, informou que estão a preparar uma tenda no porto de Arrecife para acolher 94 pessoas para dormir.

VQ (HN) // CAD

Lusa/fim