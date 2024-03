"O Tribunal de Contas (TdC) concedeu visto prévio favorável à empreitada de requalificação e ampliação do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da Unidade Hospitalar de Abrantes, após os esclarecimentos enviados pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo", indicou hoje a ULS em comunicado.

Segundo a ULS, estão agora "reunidas todas as condições para se dar início à obra, o que deverá ocorrer até ao final do mês".

Reclamadas há 20 anos, a requalificação e ampliação da Urgência do Hospital de Abrantes, no distrito de Santarém, estão orçadas em 3,6 milhões de euros e "vão decorrer de forma faseada durante o próximo ano e meio", ou seja, até ao final do terceiro trimestre de 2025.

"Este é um momento que podemos designar como histórico porque tem uma sequência de eventos e o esforço de muitas pessoas em vários momentos e, em particular, nestes últimos dois/três meses", disse hoje à Lusa o presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos.

O gestor lembrou que o Hospital Dr. Manoel Constâncio é um edifício que "tem 40 anos" e que "é natural que desde há 20 anos necessite de obras de requalificação", mas que "agora vai poder ser dotado [o serviço de urgências] das melhores condições de funcionamento".

Questionada pela Lusa, a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo (CUSMT) considerou que "é mais uma etapa que se ultrapassa", mas disse esperar que o contrato de consignação da obra "seja assinado tão breve quanto possível para as obras começarem de imediato".

"Com esta obra, necessária há uma vintena de anos, ficam a ganhar os utentes, os profissionais e é reforçado o SNS", afirmou o porta-voz da CUSMT, Manuel Soares, tendo sinalizado um "sentimento de dever cumprido" e que "nunca a CUSMT desistiu deste objetivo".

A obra foi adjudicada em setembro de 2023 à empresa Wikibuild S.A., por 3,6 ME, e agora, com o visto do Tribunal de Contas, irá proceder-se à "assinatura de consignação", o que deverá ocorrer na próxima semana, segundo Casimiro Ramos.

A intervenção de requalificação e ampliação da Urgência do Hospital de Abrantes da ULS Médio Tejo visa reorganizar o espaço existente, numa área de intervenção de cerca de 1.200 metros quadrados, e dotá-lo de melhores condições de funcionamento, através da sua ampliação e modernização.

"As novas instalações da Urgência vão permitir prestar um melhor serviço aos cidadãos, mas igualmente para dotar os profissionais de melhores condições de trabalho", salienta a ULS.

Segundo o comunicado, a primeira fase dos trabalhos vai decorrer no local onde estava localizada a antiga Consulta Externa da Unidade Hospitalar de Abrantes, área que se encontra desativada.

É objetivo da ULS Médio Tejo executar a empreitada "de forma faseada, mantendo o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica em pleno funcionamento e com o mínimo constrangimento possível" durante o processo.

Neste momento, indica a ULS, "o serviço de urgência da Unidade encontra-se com limitações estruturais face ao número de população servida", tendo feito notar que, "em alturas de grande afluência, o espaço torna-se insuficiente, interferindo na capacidade de resposta da instituição, dos seus profissionais de saúde e no conforto e bem-estar oferecido aos utentes".

Para a ULS, esta requalificação "vai permitir o exercício de uma medicina mais segura, moderna e diferenciada pelas equipas de profissionais de saúde da ULS Médio Tejo aos seus utentes".

A ULS Médio Tejo passou a agregar no dia 01 de janeiro de 2024 o Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, assegurando a prestação dos cuidados de saúde nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha (todos do distrito de Santarém) e Vila de Rei (distrito de Castelo Branco).

Com uma população residente na área geográfica de abrangência de quase 170 mil pessoas, a ULS tem 2.780 profissionais e dispõe de três unidades hospitalares (localizadas em Abrantes, Tomar e Torres Novas) e dos serviços de cuidados de saúde primários até aqui assegurados pelo ACES Médio Tejo e pelo Centro de Saúde de Vila de Rei.

