O objetivo é levar a filha do vice-presidente de George W. Bush a provar o que aconteceu quando o então presidente Donald Trump enviou uma multidão de apoiantes para o Congresso quando este procurava certificar o resultado eleitoral das presidenciais de 2020.

Os desenvolvimentos de terça-feira mostram que os republicanos estão a trabalhar para concretizar o desejo de Trump de punir as pessoas que vê como inimigas, incluindo Cheney e os membros da comissão parlamentar de investigação ao ocorrido em 06 de janeiro que entendem que o antigo presidente deveria estar preso.

O documento dos republicanos, com 128 páginas, é divulgado na sexta-feira, quando Trump está a preparar o seu regresso à Casa Branca, com a colocação de fiéis nos mais altos níveis, incluindo Kash Patel como diretor da polícia federal (FBI, na sigla em Inglês), alinhado com os seus desejos de vingança.

Trump também tenciona perdoar os envolvidos nos motins do assalto ao Congresso.

O documento dos republicanos revisita a argumentação destes de que Trump não é culpado pelo ataque ao Capitólio, que levou o Departamento de Justiça a processar cerca de 1500 pessoas e a acusar Trump de quatro crimes.

Mas o atual documento singulariza Cheney, que chegou a ser uma estrela republicana em ascensão, mas que foi afastada da liderança depois de ter votado a favor da destituição de Trump por incitamento a insurreição.

Depois de se tornar vice-presidente da comissão de investigação ao 06 de janeiro, perdeu a sua reeleição para um candidato apoiado por Trump, no Estado do Wyoming.

E agora, no final do ano, fez campanha pela vice-presidente Kamala Harris contra Trump.

Entre os que Trump já disse desejar que sejam processados estão a antiga presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, além de Cheney e outros membros da comissão de investigação ao 06 de janeiro.

Em entrevista dada no início deste mês, Trump repetiu a promessa eleitoral de atacar os que o responsabilizaram pelo 06 de janeiro.

"Honestamente, devem ir para a prisão", disse, referindo-se aos congressistas que investigaram o ataque ao Capitólio.

RN // RBF

Lusa/fim