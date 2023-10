Numa votação privada no Capitólio, os Republicanos da Câmara afastaram Jim Jordan, presidente do Comité Judiciário, em favor de Scalise, que ficou conhecido depois de ter sobrevivido há alguns anos a um tiroteio em massa contra congressistas durante um treino de beisebol do Congresso.

Os Republicanos tinham ficado num impasse após a destituição de McCarthy, procurando uma figura para unir a sua bancada sobre uma escolha que possa agora ser eleita pela maioria da Câmara de Representantes.

Perante a forte probabilidade de os Democratas se oporem ao nome de uma qualquer escolha Republicana, os conservadores precisam dessa união para usar a sua maioria para impor um nome para o cargo.

Os dois principais candidatos a esse cargo - Steve Scalise, do estado de Louisiana, e o presidente do Comité Judiciário, Jim Jordan, do Ohio - dividiram a votação entre os Republicanos.

McCarthy -- que foi destituído do cargo por um grupo de congressistas Republicanos da ala extremista do partido, próximo do ex-Presidente Donald Trump -- pediu para não ser escolhido nesta votação interna.

Após o processo de destituição, a Câmara de Representantes ficou sem um líder da maioria, o que estava a provocar a paralisação do Congresso, com implicações políticas que se faziam sentir em vários níveis.

Após as dificuldades sentidas em janeiro na nomeação de McCarthy -- escolhido apenas depois de 15 rondas de votação -- para o cargo de 'speaker', esperava-se um clima de maior indecisão para a sua substituição.

Contudo, a votação interna entre os Republicanos acabou por ser rápida e terminou com a promessa de união à volta do novo nome, para contrariar a oposição da minoria Democrata.

RJP // PDF

Lusa/Fim