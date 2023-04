"Biden está tão desligado da realidade que pensa que merece mais quatro anos no cargo, quando tudo o que faz é criar crises", afirmou a líder do partido, Ronna McDaniel, citada pela agência France-Presse (AFP).

Biden anunciou hoje a sua recandidatura nas eleições de 2024, tendo pedido aos eleitores para lhe darem mais tempo para "terminar o trabalho" que começou quando assumiu o cargo.

"Quando concorri à Presidência, há quatro anos, disse que estamos numa batalha pela alma dos Estados Unidos. E ainda estamos", disse Joe Biden, num vídeo intitulado "Liberdade", no qual confirmou a recandidatura.

Biden escolheu esta data para fazer o anúncio, dia em que se cumprem quatro anos desde que lançou a campanha eleitoral que o levou à Casa Branca, após derrotar Donald Trump nas eleições de 2020.

Joe Biden que completaria 86 anos no final de um segundo mandato, está confiante de que aos resultados a nível legislativo e mais de 50 anos de experiência em Washington vão contar mais do que as preocupações em torno da sua idade.

"A questão que enfrentamos é se nos próximos anos teremos mais ou menos liberdade", refere no vídeo do anúncio da recandidatura, com cerca de três minutos de duração, em que sublinha que a batalha pela "alma" da América continua.

Apesar de a recandidatura a um segundo mandado ser a decisão que tem acompanhado a maioria dos presidentes dos Estados Unidos, no caso de Biden não houve esta leitura unânime, havendo democratas a defender que não se recandidatasse devido à sua idade.

Biden, que aos 80 anos de idade é o Presidente mais velho da história dos Estados Unidos, há vários meses que sinalizava que pretendia recandidatar-se.

A vice-Presidente neste seu primeiro mandato, Kamala Harris, será também a sua 'vice' em 2024.

