Será a primeira vez que, segundo a historiadora e comissária das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, se vai ter acesso a essas quatro horas de gravação e que permitirá "perceber, por exemplo, a 'vox populi' nesse contexto, os comentários que foram sendo feitos, à medida que os acontecimentos se desenrolavam".

"O grosso da história do 25 de abril é conhecida há muito tempo", afirmou Inácia Rezola, recordando ter sido escrita "por historiadores protagonistas, de diferentes vertentes políticas", sendo depois "construída pelos múltiplos testemunhos, memórias, que foram sendo publicados e editados ao longo destas cinco décadas".

Pela primeira vez, reforça, vai ser possível "ter acesso à gravação mais completa da reportagem que foi feita no dia 25 de abril, entre outros por Adelino Gomes".

"Isso muda a história? Não. Mas traz-lhe uma nova cor, um novo sentimento e novas curiosidades que permitem fazer com que os mais jovens se interessem por esta história e aproximar a história do público mais generalista", afirmou.

Desde 2022, a comissão comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril desenvolveu mais de 300 iniciativas, incluindo exposições, colóquios, edições, espetáculos, arte pública, concursos, campanhas e dossiês digitais. Só em 2024, foram mais de 150 iniciativas, próprias e em parceria.

Nos últimos três anos, segundo dados da comissão, foram lançadas quatro linhas concursais de apoio às Artes, investigação científica, cinema, audiovisual e criação literária que resultaram em cerca de 130 projetos, no valor de 3,3 milhões de euros.

As comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril começaram em 2022 e prolongam-se até 2026, ano em que passam cinco décadas sobre as primeiras eleições legislativas livres.

