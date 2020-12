Renamo pede "bom senso" a dissidentes do partido responsável pelos ataques no centro de Moçambique

O presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, pediu hoje "bom senso" ao líder do grupo dissidente do partido, Mariano Nhongo, apelando para que o grupo pare com os ataques armados no centro de Moçambique.