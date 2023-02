As autoridades aconselharam os cerca de dois mil residentes das ilhas a abrigarem-se "na parte mais resistente" das habitações ou a procurarem refúgio em centros de emergências.

Segundo o Gabinete de Meteorologia da Austrália, são esperadas rajadas de vento de até 155 quilómetros por hora na noite de hoje em Norfolk, localizada no Oceano Pacífico, cerca de 1.500 quilómetros a nordeste de Sydney.

"Esperamos cortes de energia, quedas de árvores e casas que podem perder os telhados", disse o administrador de Norfolk, Eric Hutchinson, à televisão pública australiana ABC.

O Gabinete de Meteorologia prevê para as três ilhas do arquipélago "ventos destrutivos, chuvas fortes, marés anormalmente altas e ondas com potencial para causar danos".

Todos os voos foram suspensos em Norfolk, que era uma colónia penal britânica, apelidada de "o Inferno do Pacífico", antes de se tornar um destino turístico popular.

O ciclone Gabrielle, atualmente classificado de categoria 2 num máximo de 5, é esperado na noite de domingo na Nova Zelândia, onde trará fortes chuvas para a ilha do Norte, de acordo com o serviço meteorológico do país.

Abrigos de emergência já foram montados em Auckland, uma cidade de 1,6 milhão de pessoas onde o estado de emergência ainda está em vigor após inundações mortais no final de janeiro.

