De acordo com os dados, os portugueses a trabalhar no estrangeiro enviaram para Portugal, em abril, 294,5 milhões de euros, o que representa uma subida de 5,1% face aos 280,1 milhões de euros enviados em abril do ano passado.

Em sentido inverso, os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram 43,9 milhões de euros em abril, o que equivale a uma subida de 9,9% face aos 39,9 milhões de euros enviados para os seus países de origem em abril do ano passado.

No que diz respeito aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), a subida é ainda mais expressiva.

Os portugueses a trabalhar nos países lusófonos africanos enviaram para Portugal 13,5 milhões de euros em abril, o que equivale a uma subida de 32,5% face aos 10,2 milhões enviados no período homólogo de 2021.

Ao contrário, os trabalhadores em Portugal dos PALOP enviaram para os seus países de origem 3,2 milhões de euros, o que equivale a uma redução de 8,4% face aos 3,5 milhões de euros enviados em abril do ano passado.

