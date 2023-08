"As várias religiões representadas no KAICIID sentem-se parte desta grande festa de diálogo e da juventude mundial", afirmou António Almeida-Ribeiro, à saída da Nunciatura Apostólica (embaixada do Vaticano em Lisboa) onde decorreu o encontro com o líder da Igreja Católica, que está em Portugal para participar na JMJ.

O antigo embaixador de Portugal junto da Santa Sé afirmou que durante o encontro, o Papa Francisco "apelou ao dialogo inter-religioso e considerou-o como a única forma de chegar à paz, e ao entendimento entre as pessoas e as várias religiões".

"O Papa Francisco tem sido um grande defensor do diálogo entre religiões. A audiência que nos concedeu foi, sem dúvida, o reflexo da importância do diálogo inter-religioso para este Papa, a Igreja Católica e para a JMJ", disse.

Zuhair Alharthi, secretário-geral do KAICIID, classificou como "histórica" a visita de Francisco a Portugal, e garantiu que durante o encontro o Papa pediu "que continue o trabalho, sobretudo nos países onde há discriminação".

No encontro com representantes de outras confissões religiosas com o Papa estiveram representadas as cinco principais religiões do mundo além do cristianismo: islão, judaísmo, hinduísmo e budismo.

O Centro Internacional de Diálogo Inter-religioso e Intercultural, do qual Portugal é um dos 35 membros, é uma organização internacional com sede em Viena, Áustria, dedicada à promoção do diálogo inter-religioso e intercultural para construir a paz e a cooperação entre pessoas de diferentes culturas e religiões.

À chega à Nunciatura Apostólica, depois de ter estado no Bairro da Serafina, Francisco foi recebido em festa por várias dezenas de pessoas, às quais acenou, e abençoou várias crianças.

AO/SVF // ZO

Lusa/Fim