"Ser cristão é levar aos outros esta boa notícia, capaz de levar a esperança a tantos (...) que vivem no desespero", disse Carlos Cabecinhas na homilia da eucaristia celebrada ao fim da manhã no altar do recinto, e perante centenas de peregrinos já presentes na esplanada do santuário para as cerimónias da peregrinação de 12 e 13 de maio, acrescentando que "ser cristão implica testemunhar a alegria da presença de Cristo vivo a tantas pessoas mergulhadas a tristeza".

No início da celebração, no dia em que a Igreja Católica assinala o Dia das Comunicações Sociais, Carlos Cabecinhas lembrou todos os jornalistas e a sua missão.

Esta missa é uma das celebrações que, ao longo do dia, antecede o início das cerimónias oficiais da peregrinação de maio ao Santuário, presidida pelo cardeal Juan José Omella, arcebispo de Barcelona.

O Santuário de Fátima informou, entretanto, que até às 10:00 de hoje comunicaram a sua presença nos seus serviços de acolhimento 170 grupos organizados de peregrinos, 77 dos quais de diferentes dioceses portuguesas.

Quanto aos 93 grupos estrangeiros, 16 são oriundos de França e 13 de Itália, enquanto o Brasil e os Estados Unidos da América contam com seis grupos cada.

Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, China, Coreia do Sul, Filipinas, Índia, Indonésia, México, Ucrânia e Vietname são outros dos 30 países estrangeiros representados nesta peregrinação internacional aniversária.

