Segundo o programa a que a Lusa teve acesso, a chegada está prevista para segunda-feira, mas a visita oficial inicia-se apenas na terça-feira com uma deslocação à Praça da República - onde se encontra o Memorial António Agostinho Neto e o jazigo do ex-presidente José Eduardo dos Santos, que morreu no ano passado - a anteceder um encontro com o chefe de Estado, João Lourenço.

No Palácio Presidencial, está prevista uma cerimónia de condecorações e a assinatura de acordos, seguindo-se na parte da tarde uma passagem pelo Banco Económico e um encontro com a comunidade espanhola.

Segundo fontes contactadas pela Lusa serão assinados três memorandos de entendimento: um na área da formação diplomática, outro relativo à indústria 4.0 e um terceiro relacionado com a prática desportiva.

Por outro lado, o edifício do Banco Económico será palco de uma apresentação da Universidade Internacional do Cuanza (Cuíto, Bié), que entrou em funcionamento em outubro de 2021, e de duas exposições dedicadas ao pintor catalão Joan Miró.

O fórum empresarial, que reúne empresários dos dois países, terá lugar na quarta-feira.

No mesmo dia, os reis de Espanha visitam ainda a Assembleia Nacional e o Museu de História Militar, antes de regressarem ao país na parte da tarde.

Trata-se da primeira visita de Estado dos reis de Espanha a um país da África subsaariana e é aguardada "com especial entusiasmo", como afirmou Felipe VI ao anunciar a deslocação.

O rei destacou os esforços que Espanha tem desenvolvido para aumentar o número de embaixadas em África, assim como "o aumento de contactos em diferentes níveis" com os países africanos.

O chefe de Estado de Espanha acrescentou que África é "um continente vasto e plural, com infinitas necessidades e cheio de possibilidades de cooperação", com vista ao seu desenvolvimento.

RCR (MP) // LFS

Lusa/Fim