O Ministério da Saúde britânico informou hoje que, na sexta-feira, se registaram 181 novas mortes de pacientes cujo diagnóstico com a covid-19 foi confirmado por teste, número que compara com 202 no dia anterior, num total de 41.662 desde o início do surto no país.

Por seu lado, também nas últimas 24 horas, verificaram-se 1.425 novos casos, perfazendo um total de 294.375 de infetados pelo novo coronavírus.

Na sexta-feira, tinham-se registado 1.541 novos casos de covid-19 no Reino Unido.

Os dados surgem numa altura em que o Governo liderado por Boris Johnson começa a levantar algumas restrições, permitindo por exemplo o regresso à escola de alguns alunos do ensino primário e a abertura de lojas de venda de plantas e de artigos para centros de jardinagem e ainda a venda de automóveis.

