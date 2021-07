Na segunda-feira, o Reino Unido tinha registado 39.950 novos casos e 19 mortes, mas os valores relativos ao fim de semana são normalmente mais baixos devido ao atraso no processamento dos dados.

Nos últimos sete dias, entre 14 e 20 de julho, a média diária foi de 49 mortes e 47.438 casos, o que corresponde a uma subida de 60,6% no número de mortes e de 40,7% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

A média diária de pessoas hospitalizadas foi de 643 entre 08 e 14 de julho, um aumento de 38,4% face aos sete dias anteriores.

Na segunda-feira estavam internados 4.567 pacientes, dos quais 611 com auxílio de ventilador.

Desde o início da pandemia, foram notificados 128.823 óbitos de covid-19 num total de 5.519.602 infeções confirmadas no Reino Unido.

Nas passadas 24 horas foram administradas 179.230 vacinas, agora disponíveis para todos os maiores de 18 anos.

Desde dezembro foram inoculadas 46.349.709 pessoas, o que corresponde a 88% da população adulta, e 36.243.287 milhões de pessoas, ou 68,8% da população adulta, já tem a vacinação completa.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.100.352 mortos em todo o mundo, entre mais de 190,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.219 pessoas e foram registados 935.246 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

BM // EL

Lusa/fim