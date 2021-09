Na quarta-feira, o Reino Unido tinha registado 166 mortes e 34.4601 novos casos.

Nos últimos sete dias, entre 17 e 23 de setembro, a média diária foi de 143 mortes e 33.034 casos, o que corresponde a uma subida de 3,5% no número de mortes e de 9,4% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

Desde o início da pandemia, foram notificados 135.803 óbitos de covid-19.

A média diária de hospitalizações foi de 841 entre 13 e 19 de setembro, uma descida de 15,5% face aos sete dias anteriores.

Nas passadas 24 horas foram administradas 73.527 vacinas no país.

Até agora, 89,6% da população com mais de 16 anos foi imunizada com uma primeira dose e 82,1% tem a vacinação completa.

A covid-19 provocou pelo menos 4.715.909 mortes em todo o mundo, entre mais de 230 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.938 pessoas e foram contabilizados 1.064.876 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

