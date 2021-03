No sábado registaram-se 58 mortes associadas à covid-19 e 4.715 infeções com o novo coronavírus em 24 horas no Reino Unido e na sexta-feira tinham sido notificadas 70 mortes e 6.187 novos casos de covid-19.

Mais de 30 milhões de pessoas no Reino Unido já tinham recebido até sábado pelo menos uma dose da vacina para a covid-19 e mais de 3,5 milhões já tinham a vacinação completa.

No final da última semana as hospitalizações no Reino Unido devido à covid-19 ultrapassavam as 4.500 e na sexta-feira 615 pessoas estavam ligadas a um ventilador, mas também ao nível do internamento hospitalar os números estão em queda.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.777.761 mortos no mundo, resultantes de mais de 126,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.837 pessoas dos 820.407 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

IMA // ANP

Lusa/fim