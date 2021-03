Na atualização semanal, as autoridades registaram um aumento ligeiro do índice de transmissibilidade efetivo (Rt), que na semana passada estava entre 0,6 e 0,8, o que mostra que a taxa de decréscimo nas infeções está a desacelerar.

Na quinta-feira tinham sido notificadas no Reino Unido 95 mortes e 5.343 casos. De acordo com os dados, a média dos últimos sete dias é de 98 mortes e 5.600 infeções.

Entre 13 e 19 de fevereiro houve uma redução de 36,8% de mortes de covid-19 e de 8,7% no número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado em relação aos sete dias anteriores.

No total, morreram no Reino Unido 126.026 pessoas entre 4.285.684 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Até hoje, 26.263.732 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 2.011.070 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou na quinta-feira que iria ser imunizado hoje, "certamente" com a vacina AstraZeneca, urgindo a população a continuar a vacinar-se e desvalorizando as preocupações de que o fármaco possa causar coágulos sanguíneos, também desfeitas pela Agência Europeia de Medicamentos.

"A vacina Oxford (AstraZeneca) é segura e a vacina Pfizer é segura. O que não é seguro é apanhar covid, por isso é muito importante que todos sejamos vacinados quando chegar a nossa vez", disse Johnson, numa conferência de imprensa.

O Governo britânico continua confiante de que vai conseguir cumprir as metas de imunizar todos os maiores de 50 anos e pessoas com comorbidades de risco com a primeira dose até 15 de abril e o resto dos adultos até ao final de julho.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.692.313 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.754 pessoas dos 816.623 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

