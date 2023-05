"Durante os últimos quatro das, os elementos da 72.ª Brigada Separada de Fuzileiros Motorizados da Rússia retiraram-se, provavelmente de forma desorganizada, na vertente sul da operação em Bakhmut. As forças ucranianas recuperaram, pelo menos, um quilómetro de território", afirmou o Ministério britânico na última avaliação do conflito, publicada hoje na conta do 'Twitter'.

Na sexta-feira, o chefe do grupo mercenário russo Wagner, Yevgeni Prigozhin, confirmou que as tropas russas se tinham retirado num total de cinco quilómetros do território de Bakhmut, depois do Ministério da Defesa informar que as unidades russas realizaram "uma retirada tática" para uma linha de frente mais vantajosa.

De acordo com Prigozhin, as tropas realizaram uma retirada de, pelo menos, cinco quilómetros, depois das tropas ucranianas ocuparem "alturas táticas" e assegurou que os lados "se estão a desmoronar".

Segundo o Reino Unido, a área em causa tem importância tática porque se tratava de uma "ponta de lança" do lado ocidental da ligação Donetsk--Donbass, que marca a linha da frente.

Na avaliação, Londres aproveita também para descrever as forças russas em retirada como uma formação "marcada por acusações de baixa moral e efetividade de combate limitada", e que o "destacamento num setor tão exigente e operativamente importante" como é Bakhmut "destaca a grave escassez de unidades de combate legítimas na Rússia".

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,7 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,2 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

