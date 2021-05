De acordo com a terceira etapa do plano de desconfinamento em Inglaterra, a partir de hoje, as pessoas podem comer no interior de restaurantes ou beber uma cerveja num 'pub', em vez de ficarem limitadas às esplanadas como até agora, e visitar familiares ou amigos dentro de casa e abraçá-los.

Viagens ao estrangeiro também estão autorizadas para motivos não necessários, como ir de férias. Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte estão a seguir caminhos de reabertura semelhantes, mas ligeiramente diferentes.

Mas o ministro da Saúde, Matt Hancock, admitiu que a variante B1.617.2, descoberta primeiro na Índia, está a multiplicar-se rapidamente, com a maioria dos casos a serem registados no norte de Inglaterra.

Os primeiros estudos indicam que a variante é mais transmissível, mas que as vacinas são eficazes em oferecer proteção.

"Em Bolton, 19 pessoas estão agora hospitalizadas com coronavírus, a maioria das quais é elegível para uma vacina, mas ainda não recebeu uma vacina. Isto mostra que a nova variante não tende a penetrar em grupos vacinados", disse hoje no Parlamento.

Assim, o Governo decidiu reduzir de 12 para oito semanas o intervalo entre duas doses para as pessoas com mais de 50 anos e grupos clinicamente vulneráveis para acelerar a imunização.

Desde dezembro foram imunizadas 36.704.672 pessoas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, o que corresponde a 69,7% da população adulta.

A segunda dose já foi ministrada a 20.287.403 pessoas, ou 38,5% da população adulta.

Desde o início da pandemia, foram notificados 127.684 óbitos de covid-19 num total de 4.452.756 infeções confirmadas no país.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.381.042 mortos no mundo, resultantes de mais de 162,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.009 pessoas dos 842.381 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

