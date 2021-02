Os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde revelam uma queda face às 621 mortes e 13.308 novos casos registados no sábado, que parecem indicar que foi atingido o pico da terceira onda da pandemia no Reino Unido, ainda que possa haver oscilações nos números nos próximos dias, adianta a agência EFE.

Segundo os números oficiais, nas últimas 24 horas registaram-se 1.715 hospitalizações devido ao novo coronavírus, o que encerra uma semana em que houve menos 26,5% de internamentos em relação aos sete dias anteriores.

O índice de transmissibilidade (Rt) do vírus varia agora entre 0,7 e 0,9.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido soma 117.166 mortes e 4,038 milhões de casos positivos de covid-19.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, celebrou hoje a meta de mais de 15 milhões de pessoas com a primeira dose da vacina já administrada.

No primeiro e segundo grupos de risco encontravam-se os que viviam em lares de idosos e cuidadores, seguindo-se as pessoas com mais de 80 anos, e os profissionais de saúde e de assistência social.

No terceiro e quarto grupos prioritários foram vacinados os maiores de 75 anos, seguindo-se os maiores de 70 e as pessoas com patologias graves.

Na segunda-feira arranca a vacinação de maiores de 65 anos.

O Governo britânico prevê ter imunizados até final de abril os nove grupos mais prioritários na escala criada pelo executivo, que incluem todos os maiores de 50 anos, começando depois a vacinar toda a restante população adulta.

Ainda que o confinamento pareça estar a produzir resultados, os especialistas alertam que os números são ainda demasiado altos para que se aliviem restrições.

Johnson planeia apresentar um plano detalhado para o desconfinamento em 22 de fevereiro, mas, entretanto, mantêm-se as restrições em vigor no país, onde foram impostas severas restrições a viagens, foram encerradas escolas e apenas permanece aberto o comércio essencial.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.394.541 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.321 pessoas dos 785.756 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

