As provas foram obtidas alegadamente a partir do disco rígido de um drone apreendido pela Marinha Real, que continha imagens de testes realizados no quartel-general dos Guardas Revolucionários, em Teerão.

O navio britânico HMS Montrose aprendeu o aparelho não tripulado com um carregamento de mísseis e peças sobresselentes destes em fevereiro do ano passado, quando pararam e fizeram buscas várias lanchas rápidas no Golfo de Omã.

As armas e outras provas foram entregues à Organização das Nações Unidas para mostrar as ligações do Irão a violações das resoluções do Conselho de Segurança que barram o fornecimento de armas aos Houthis, informou hoje o Ministério da Defesa do Reino Unido.

Esta proibição de fornecimento de armas aos Houthis data de 2014, quando estes rebeldes derrubaram o governo de Sanna e passaram a controlar a capital iemenita.

