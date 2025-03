As declarações de Starmer ocorrem na mesma altura em que os aliados da Ucrânia se preparam para se reunirem em Paris.

"Ao contrário do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Putin mostrou que não é um ator sério nestas conversações de paz. Está a brincar com o cessar-fogo naval acordado no Mar Negro, apesar da participação de boa fé de todas as partes", disse o chefe do Governo do Reino Unido.

Keir Starmer acusou a Rússia de manter ataques contra o povo ucraniano.

"As suas promessas [do Presidente da Rússia] são vazias", frisou o primeiro-ministro e líder do Partido Trabalhista britânico.

Os dirigentes de 30 países aliados da Ucrânia reúnem-se hoje em Paris para uma nova cimeira da destinada a finalizar garantias de segurança a Kiev em caso de acordo de paz com a Rússia.

Além de Volodymyr Zelensky, que já foi recebido no Palácio do Eliseu na quarta-feira à noite, o Presidente francês, Emmanuel Macron, vai receber o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a chefe do Governo italiana, Giorgia Meloni, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o vice-presidente turco Cevdet Yilmaz.

A presença do secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte, e dos líderes da União Europeia também é esperada.

Após uma série de reuniões políticas e militares organizadas sucessivamente por Paris e Londres desde meados de fevereiro, chegou o momento de tirar conclusões operacionais, explicou a Presidência francesa aos jornalistas.

