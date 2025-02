"A partir das 10:30 (11:00 em Lisboa) reiniciámos a atividade, mas não garantimos a 100% a estabilidade no dia de hoje e nos dias seguintes", disse Paula Macedo à agência Lusa.

Segundo a responsável, ainda não se sabe se a causa identificada para o corte de energia "é a única causa ou se haverá mais causas a serem identificadas".

O Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), alvo de um incêndio em 04 de maio, esteve desde a madrugada com o bloco operatório e a consulta externa sem atividade devido a problemas de energia.

Em declarações à agência Lusa, a presidente do conselho de administração do HDES explicou que, desde as 03:00 locais (04:00 de Lisboa), "houve a ocorrência de vários disparos de segurança em vários quadros elétricos com suspensão de eletricidade ao nível de todas as tomadas".

Os cortes abrangeram as áreas de ambulatório, consulta externa e hospital de dia polivalente, o bloco operatório e a rede informática.

Paula Macedo adiantou que, "a partir das 08:00, não havia possibilidade de reativar estas áreas, atendendo que se continuava sem eletricidade nas tomadas elétricas que fazem o fornecimento de todo o equipamento que mantém a atividade clínica", sem estar identificada a causa.

De acordo com a responsável pelo HDES, foram chamadas empresas para se identificar a causa do problema e resolver o corte de energia.

O hospital de Ponta Delgada, o maior dos Açores, foi afetado por um incêndio em 04 de maio de 2024, que obrigou a deslocalizar serviços e doentes do HDES para outras unidades de saúde na região, para a Madeira e para o continente.

A Secretaria Regional da Saúde dos Açores anunciou em 24 de setembro que a administração do HDES estava a promover a abertura faseada do bloco operatório, fechado desde o incêndio.

MCL/JME // JLG

Lusa/Fim