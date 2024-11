Gritos de "fora daqui" e arremesso de lama, acolheram a comitiva do Rei e da Rainha de Espanha, do Presidente do Governo, Pedro Sánchez, e do Presidente da Generalitat, Carlos Mazón, à sua chegada ao centro de Paiporta.

Muitas pessoas indignadas receberam a comitiva com insultos e confrontaram-nos, enquanto o rei e a rainha tentaram mediar com os jovens que os abordaram.

Felipe e Letizia, acompanhados por Pedro Sánchez, pelo Presidente da Generalitat, Carlos Mazón, e pela Delegada do Governo na Comunidade Valenciana, Pilar Bernabé, estiveram pouco depois no posto de comando avançado instalado em Paiporta, uma das localidades mais atingidas pela intempérie, que já fez 217 mortos.

