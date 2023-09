Regulador da Saúde deteta incumprimentos em identificação de cadáveres no Centro Hospitalar do Algarve

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) detetou incumprimentos nos procedimentos de identificação de cadáveres e entrega a familiares por profissionais do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), tendo um dos casos resultado na cremação do corpo errado.