O duque de Sussex e a presidente do conselho de administração da organização não-governamental (ONG), Sophie Chandauka, cujo desacordo foi conhecidos nos últimos dias, tinham ambos afirmado que tinham remetido o assunto para a Comissão de Caridade do Reino Unido.

Esta comissão justificou o procedimento com a necessidade de examinar "preocupações levantadas sobre a instituição de caridade", criada em memória da mãe do príncipe Harry, a princesa Diana, para ajudar órfãos que perderam os pais devido à sida, de acordo com um comunicado.

O príncipe Harry disse esperar que o inquérito mostre "a verdade" sobre o que forçou a demissão, bem como do cofundador da ONG, o príncipe Seeiso do Lesoto.

"O que aconteceu na semana passada é de partir o coração, especialmente quando mentiras tão flagrantes magoam aqueles que investiram décadas" nesta luta, disse Harry, numa declaração divulgada hoje.

"Em nome dos antigos membros do conselho de administração e dos patronos, partilhamos o alívio" por esta investigação da Comissão de Caridade, acrescentou.

O filho mais novo do rei Carlos III foi até esta semana patrono da ONG Sentebale, um dos poucos compromissos de caridade que manteve após a rutura explosiva com a monarquia britânica em 2020 e a perda dos patrocínios reais.

No entanto, anunciou na semana passada, "com o coração pesado", que se demitia deste cargo, num contexto de conflito interno entre os membros do conselho de administração, que se demitiram todos, e a presidente, Sophie Chandauka, nomeada em 2023.

Os ânimos exaltaram-se no fim de semana, quando a advogada zimbabueana acusou o duque de Sussex de "assédio e intimidação em grande escala".

Os cinco administradores demissionários tinham todos pedido a demissão de Sophie Chandauka, que tentou impedir o despedimento, levando o caso ao Supremo Tribunal de Londres.

Numa declaração, Sophie Chandauka saudou hoje igualmente a investigação da comissão, à qual transmitirá as conclusões de "uma revisão da governação interna da associação" efetuada pela direção no ano passado.

