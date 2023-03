Os números poderão subir à medida que decorre o levantamento dos prejuízos.

A província foi a mais afetada em Moçambique, contabilizando-se desde sexta-feira 13.442 famílias afetadas, ou seja, cerca de 65.500 pessoas, além de milhares de casas autoconstruídas danificadas ou completamente destruídas.

Segundo as autoridades, a prioridade passa agora por acudir aos sobreviventes, muitos dos quais se têm queixado de falta de água, comida e de condições de higiene nos centros de acolhimento, que são poucos para tantas famílias.

Desde a primeira passagem do ciclone, há 18 dias, foram abertos 65 centros de acolhimento, muitos em escolas, que acolhem 41.300 pessoas em diferentes pontos do país, segundo dados do INGD.

No mesmo período, 49 mil hectares de culturas agrícolas foram destruídas, muitas das quais eram a principal fonte de alimentação das famílias - a par da comida armazenada nas casas e que se perdeu -, temendo-se um agravamento da insegurança alimentar.

Só na primeira passagem da tempestade, a 24 de fevereiro, já tinham sido contabilizados 10 mortes em Moçambique.

No regresso ao continente, o ciclone foi especialmente impiedoso com o Maláui, onde já morreram quase 200 pessoas devido à chuva forte e deslizamentos de terras na zona sul do país.

