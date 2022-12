"Este tema surge porque, em conversa entre as associações, vemos que há uma parte dos portugueses graduados fora de Portugal que quer voltar, mas não está a par dos programas que existem do Governo, ou dos novos programas que estão a ocorrer que podem ser interessantes para a ciência ou tecnologia, ou até outras áreas", explicou à Lusa Virgínia Andrade, presidente da Agrafr, a Associação dos Graduados Portugueses em França.

A edição do Fórum GraPE 2022 será 'online', e haverá duas sessões em formato de mesa-redonda. A primeira parte dedica-se ao regresso a Portugal e a segunda aos desafios da preparação de um potencial regresso.

"Temos cerca de 30-40% de inscritos que põem a possibilidade de regressar. Isso quer dizer que mais de metade não quer. Queremos perceber porque é que não querem voltar, se tem a ver com o país em que residem, ou se tem a ver com as condições que Portugal oferece", realçou a dirigente da Agrafr, que conta cerca de quatro centenas de associados.

"Quisemos ter pessoas que falem de porque é que regressaram, como é que decidiram (...) e também, já em Portugal, como é que se encontram. Se gostam da situação em que estão, se estão contentes, se encontraram dificuldades em adaptar-se", avançou.

A sessão de abertura ficará a cargo de Elvira Fortunato, ministra da Ciência e Tecnologia e terá, entre os oradores, Ana Mafalda Dourado Santos, da Agência Nacional de Inovação, ou José Albano Marques, diretor-executivo do Ponto de Contacto para o Regresso do Emigrante -- Programa Regressar.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, irá falar no encerramento do evento.

"O objetivo do fórum será também fazer um inquérito, e distribuí-lo pelos graduados fora de Portugal para perceber qual a vontade de regressar, quais são as razões, para fazermos um pequeno estudo demográfico", referiu Virgínia Andrade, de uma das associações organizadoras do Fórum GraPE.

"Após a realização de evento vamos proceder a este inquérito e tentar publicá-lo, para que se torne uma ferramenta que permite que, em Portugal, as pessoas percebam as medidas que podem tomar caso queiram atrair mais graduados a regressar", sublinhou.

O Fo´rum GraPE nasceu em 2012, por iniciativa da PAPS (Portuguese American Postgraduate Society) e da Parsuk (Portuguese Association of Students and Researchers in the United Kingdom), a`s quais se juntaram a Associac¸a~o dos Graduados Portugueses em Franc¸a, a Asppa (Associac¸a~o de Po´s-Graduados Portugueses na Alemanha), a APEI-Benelux (Associac¸a~o Portuguesa de Estudantes e Investigadores na Be´lgica, Holanda e Luxemburgo), a Agraps (Associac¸a~o de Portugueses Graduados na Suíça) e a Spot Nordic (Associac¸a~o de Portugueses Graduados nos Países Nórdicos).

O Fórum, que se realiza em 27 de dezembro, pretende também discutir qual o perfil do graduado português que está no estrangeiro e gostaria de regressar, quais as medidas necessárias para incentivar graduados portugueses a regressar, e como poderão os graduados portugueses no estrangeiro contribuir para o desenvolvimento da sociedade portuguesa.

