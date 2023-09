"Temos de chegar a acordo sobre a proposta de regras partilhadas para o orçamento da UE", sublinhou Mattarella, depois de saudar as "excelentes relações bilaterais" entre a Itália e a Alemanha.

"Sim a regras orçamentais rigorosas, mas a austeridade não deve ser obtusa e cega, e sim orientada para o crescimento, tendo em conta fenómenos como o abrandamento da economia chinesa e as consequências da guerra na Ucrânia", disse o chefe de Estado italiano, acrescentando que "o orçamento europeu deve ser ambicioso, para enfrentar desafios fundamentais como a transição ecológica e digital".

Os dois chefes de Estado deslocaram-se a Siracusa para participar na cerimónia de entrega do Prémio para a Cooperação Municipal entre Itália e a Alemanha, que já vai na sua segunda edição.

Mattarella encontrou-se com o chefe de Estado alemão em Ortigia, o centro histórico de Siracusa, uma cidade que remonta aos antigos colonizadores gregos e onde viveu o matemático, físico, engenheiro, astrónomo e inventor Arquimedes.

"Temos a oportunidade de reafirmar, através do prémio do município, a intensa relação que une os nossos dois povos e de trocar algumas ideias sobre o momento atual e as nossas excelentes relações bilaterais", disse o Presidente italiano.

A visita decorreu no contexto das iniciativas europeias conjuntas para ajudar Itália a enfrentar a emergência migratória centrada na ilha de Lampedusa, atualmente sobrelotada por um número recorde de chegadas por mar provenientes do norte de África e da Tunísia, em particular, com a qual a UE assinou um Memorando de Entendimento destinado a travar as partidas e as atividades dos grupos de traficantes de pessoas.

Steinmeier expressou o seu apoio às medidas italianas e europeias para lidar com a situação de emergência e vincou também como a amizade entre Itália e a Alemanha é um baluarte contra o nacionalismo.

"O crescimento da nossa amizade e o facto de a amizade italo-alemã se ter tornado mais forte é uma prioridade para nós e uma garantia contra o nacionalismo e o separatismo, contra tudo o que cria divisões e incertezas", afirmou o Presidente alemão em Siracusa.

"Temos de combater os preconceitos e recordar o que nos une e nos torna fortes. Esta parceria não é uma mera memória, mas uma profissão de fé europeia. Vós (os italianos) sois os embaixadores da coesão europeia. Se estivermos juntos, conseguiremos enfrentar os desafios do futuro", defendeu Steinmeier.

O aumento das chegadas de embarcações com migrantes à ilha de Lampedusa colocou Itália sob uma "pressão insustentável".

Nos últimos dias, a ilha italiana recebeu cerca de 10 mil migrantes ilegais, que partiram das costas africanas e atravessaram a rota oriental do Mediterrâneo para entrar na Europa.

Hoje de manhã, a vaga de chegadas de migrantes que colocou a pequena ilha no centro das atenções internacionais prosseguiu, com o desembarque de nove grupos de migrantes, num total de 242 pessoas, depois de 23 barcos com 896 migrantes, na terça-feira.

ANC // PDF

Lusa/Fim