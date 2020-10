Registado surto com 32 infetados em lar no Cadaval

Cadaval, Lisboa, 22 out 2020 (Lusa)- Trinta e duas pessoas estão infetadas com covid-19 num lar em Alguber, no concelho do Cadaval, existindo mais sete casos relacionados na comunidade, informou hoje o presidente deste município do distrito de Lisboa.