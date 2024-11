Pelas 20:10, em declarações à agência Lusa, José Costa, oficial de operações da ANEPC, referiu que a maior parte das ocorrências verificadas foram quedas de árvores (191) e quedas de estruturas (161).

"Nestas ocorrências foram empenhados 1.367 operacionais e 541 meios terrestres", adiantou.

De acordo com o responsável da ANEPC, a região de Coimbra foi a mais afetada do país, ao registar o maior número de ocorrências na sequência dos ventos fortes (119), seguindo-se a Área Metropolitana do Porto (64), Beiras e Serra da Estrela (41) e Leiria (29).

Mais a sul, na Península de Setúbal foram registadas 24 ocorrências, sendo que uma delas, ocorrida no concelho de Palmela, causou danos na estrutura de uma habitação, tendo o morador ficado desalojado.

José Costa ressalvou ainda que não foram registados, até ao momento, feridos.

Nas próximas horas, a Proteção Civil prevê que o vento forte dê lugar a situações de precipitação, por vezes forte.

O norte e o centro de Portugal continental estão a ser atingidos entre hoje e segunda-feira por uma superfície frontal fria, que trará vento, chuva e agitação marítima, segundo divulgou na quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A superfície frontal fria, que atravessa o território nacional entre o final de domingo e a manhã de segunda-feira, provocará o aumento da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir entre os 70 e os 80 quilómetros no litoral norte e centro e os 90 e 100 quilómetros nas terras altas.

Entre a tarde de hoje e a manhã de segunda-feira está prevista também precipitação forte, em especial no Minho e nas regiões montanhosas.

Em comunicado, o IPMA refere que a superfície frontal fria está associada à depressão Bert (nome atribuído pelo Serviço Meteorológico da Irlanda).

FAC // SCA

Lusa/Fim