João Galamba falava na cerimónia de assinatura do protocolo de lançamento da segunda fase (entre quatro) de modernização do terminal de contentores de Alcântara, em Lisboa, entre a Administração do Porto de Lisboa (APL) e a concessionária Yilport Liscont.

O ministro adiantou que hoje não se assinalava só um "passo burocrático", mas também a projeção do futuro próximo "em que estão a ser tomados passos e medidas muito concretas para responder aos desafios e anseios do setor".

Desta forma, o ministro lembrou as Orientações Estratégicas para setor portuário que servirão de base para o desenvolvimento de cada porto nacional.

"A revisão de todo o regime legal que estamos a fazer, alguma da qual vai ser aprovada muito brevemente, é uma real oportunidade para permitir concessões mais adequadas ao investimento, de forma a atrair mais e melhor investimento para os nossos portos, tornando-os mais competitivos", disse João Galamba.

O ministro lembrou que o terminal de Alcântara desempenha um "papel estratégico" ao proporcionar ligações diretas aos Estados Unidos da América, África, Europa e Mediterrâneo", sendo um "ponto de conexão vital" para o comércio marítimo.

Também o presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa, Carlos Correia, enalteceu o protocolo, destacando ser um "importante marco" de uma obra "de maior importância estratégica nacional" e que traduz "um plano de investimento que visa obter ganhos de competitividade e de sustentabilidade".

"Estão ultrapassadas marcas e feridas recentes", disse o responsável, lembrando as "greves sucessivas" dos estivadores no passado, salientando que o investimento "dá alma e convicção que vai mudar" e que o porto de Lisboa "está de volta".

Na segunda fase está prevista a construção do novo edifício de manutenção e apoio, a repavimentação da restante área do terminal e a renovação de todo o parque de espera.

O investimento, no valor de 123,8 milhões de euros vai ser aplicado em obras nas infraestruturas e na compra e instalação de equipamentos e tecnologia.

O plano de investimento, que tem vindo a ser implementado pela gestora portuária Yilport Liscont, entrou hoje na segunda de quatro fases de intervenção, até 2035.

O Terminal de Alcântara é uma das principais infraestruturas portuárias para importação e exportação na Área Metropolitana de Lisboa.

A modernização do terminal de contentores de Alcântara prevê, entre outros, a aquisição de novos pórticos de cais, a reinstalação de edifícios, a demolição dos edifícios TERLIS e Vasco da Gama, a construção de novos acessos e a reformulação da área de parque de contentores.

Em dezembro passado, a Administração do Porto de Lisboa e a concessionária do Terminal de Contentores de Alcântara assinaram um aditamento à concessão, até 2038.

Concluídas as obras, o terminal poderá movimentar 662.347 contentores por ano e as emissões de dióxido de carbono irão baixar em 88%.

RCP(SBR) // MSF

Lusa/Fim