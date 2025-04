O restante território do arquipélago estará sob alerta amarelo até às 06:00 de sexta-feira, nomeadamente devido à precipitação, vento e agitação marítima, segundo indica, em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja, o segundo menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que exista uma situação de risco moderado a elevado para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As condições meteorológicas previstas, explica o IPMA, devem-se à depressão Núria, que "irá afetar o arquipélago da Madeira na quinta-feira, deslocando-se lentamente para nordeste e ficando posicionada a oeste de Portugal Continental até sábado".

A previsão é de "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, até ao início da manhã de quinta-feira".

Devido à precipitação, o IPMA colocou sob aviso laranja a região montanhosa da Madeira entre as 00:00 e as 06:00 de quinta-feira e a amarelo a Costa Norte, Sul e Porto Santo, no mesmo espaço temporal.

Está igualmente previsto, até sábado, vento de sudoeste (moderado a forte) com rajadas que podem chegar até aos 120 quilómetros por hora, nas terras altas.

Devido ao vento, foi emitido aviso laranja na região montanhosa da Madeira, entre as 03:00 e as 09:00 de sexta-feira.

No restante território da região autónoma, foi emitido aviso amarelo, válido entre as 00:00 de quinta-feira e as 00:00 de sexta-feira.

Espera-se também o aumento da agitação marítima, com ondas que poderão atingir 4,5 metros de altura, tendo sido já emitidos avisos amarelos face a esta previsão.

Também devido à passagem da depressão Núria, todos os distritos de Portugal continental vão estar na sexta-feira sob aviso amarelo.

Até sábado, estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial na sexta-feira, refere o IPMA, adiantando que depressão se irá posicionar no final de quinta-feira a oeste da Península Ibérica, deslocando-se lentamente para norte.

"A esta depressão está associada uma superfície frontal fria e diversas linhas de instabilidade que condicionarão o estado do tempo em Portugal continental", indica o IPMA.

Até sábado está também previsto vento do quadrante sul fraco a moderado, intensificando para moderado a forte no litoral e nas terras altas, com rajadas até 70 quilómetros por hora a partir do final do dia de quinta-feira, e queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Na sequência da previsão do agravamento do estado do tempo, o IPMA emitiu aviso amarelo para os 18 distritos entre as 12:00 e as 18:00 de sexta-feira, devido à chuva por vezes forte e acompanhada de trovada.

O IPMA colocou ainda sob aviso amarelo os distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja entre as 09:00 e as 21:00 de quinta-feira e Faro entre as 03:00 e as 21:00 devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de sudoeste com quatro a 4,5 metros.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

FAC (DD) // VAM

Lusa/Fim